الداخلية تكشف تفاصيل ضبط أحد المتهمين بالتنمر على رجل مسن وإلقائه في الترعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي:

كشفت الاجهزة الأمنية بوزارة الداخلية غموض واقعة تداول فيديو على شبكة الإنترنت يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الأحد، إنه فى إطار جهود الأجهزة الأمنية فى تحقيق مفهوم الأمن الشامل وترسيخ دعائمه فى شتى مظاهر الحياة المجتمعية..فقد رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو على أحد التطبيقات الإلكترونية (التيك توك) يتضمن قيام بعض الصبية بالتنمر على رجل مسن حال تواجده على حافة إحدى الترع وقيام أحدهم بدفعة داخل نباتات الحلفا على جانب الترعة من الداخل.

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وتابعت الوزارة في بيانها، على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى من إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج بالإشتراك مع فرع قطاع الأمن العام بالمديرية وأسفرت جهوده إلى أن الواقعة تعود مضمونها إلى شهر مايو الماضى وأن المجنى عليه ( معاق ذهنياً ، مقيم بدائرة مركز شرطة المراغة بمحافظة سوهاج ) وأن مرتكبى الواقعة هم ( 3 أشخاص ، جميعهم مقيمون بذات دائرة المركز ) .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة المُشار إليها بالإشتراك مع باقى المتهمين ، وجارى تكثيف الجهود لضبط باقى المتهمين .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .