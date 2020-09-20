ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة سائق بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – علاء عمران: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، سائق بحوزته 8240 قرص مخدر مختلف الأنواع، و33 زجاجة لعقار مخدر. بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار. جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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