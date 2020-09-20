مجهولة ومهربة.. ضبط شخص بحوزته مكملات غذائية ومنشطات في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي: ضبطت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، شخص بحوزته 31650 أقراص وكبسولات فيتامينات ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، و580 كيس منشط، مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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