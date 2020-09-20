ضبط عنصر إجرامي بحوزته 3 كيلو بانجو وسلاح ناري في دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سامح غيث: تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن دمياط، من ضبط عاطل له معلومات جنائية بحوزته (طبنجة عيار - عدد من الطلقات النارية ، 3 كيلو جرام بانجو، ومبلغ مالي). وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والسلاح الناري للدفاع عن نشاطه الإجرامي. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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