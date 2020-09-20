ما هو الكاش باك وكيفية الربح منه من خلال موقع يجني

محمد اسماعيل - القاهرة - (إعلان تحريري)

يبحث الكثير من عشاق شراء المنتجات عبر مواقع الإنترنت المختلفة والمتاجر العالمية عن طريقة تمكنهم من الحصول على ما ينقصهم بأسعار مناسبة وكذلك الربح من خلال بعض الخدمات المُقدمة مثل خدمة الكاش باك.

ويقدم موقع يجني الإلكتروني خدمة الكاش باك والتي تعمل مع الكثير من المتاجر العالمية مثل أمازون ونون وغيرها من المواقع الأخرى، الأمر الذي جعل الإقبال على يجني كثيف خلال الآونة الأخيرة.

وتتيح خدمة الكاش باك استعادة نسبة من قيمة جملة المشتريات التي يحصل عليها المستخدم. كما يمكن لأى زائر استخدام كوبونات الخصم المقدمة على مختلف العلامات التجارية و المتاجر العالمية بغض النظر عن نوع المنتج أو سعره.

وبذلك يكون الشخص قد حقق الاستفادة القصوى حيث نجح في الحصول على المنتجات التي يريدها من المتجر المناسب له وكذلك تحقيق ربح وعائد مادي مستغلاً في ذلك خدمة الكاش باك التي يقدمها موقع يجني ونتعرف بشكل تفصيلي أكثر من خلال هذه المقالة حول ما هو الكاش باك.

ماهي خدمة الكاش باك التي يقدمها موقع يجني؟

تعتبر خدمة الكاش باك التي يقدمها موقع يجني واحدة من أفضل الخدمات التي تساعد الشخص على جني الأموال والحصول على نسبة منها نظير شراء بعض منتجات المتاجر التي يطرحها موقع وتطبيق يجني.

ويجب على الشخص قبل القيام بأي من عمليات الشراء الدخول إلى موقع يجني على شبكة الإنترنت Yajny واختيار المتجر الذي يرغب في شراء منتجاته الأمر الذي يحدث بعد ذلك هو تتبع عملية الشراء.

بعد تتبع عملية الشراء يتم تسجيل ما قام الشخص بالحصول عليه وتدوين المقابل المادي الخاص به واحتساب نسبة الكاش باك في الحساب الشخصي المُسجل على الموقع.

عملية الشراء لا تظهر مباشرةً في حساب الشخص على موقع يجني yajny.com حيث تتطلب وتستغرق تلك العملية بضعة أيام ومن الممكن أن تصل إلى أسبوع أو أكثر في الوقت الذي لا يمكن للشخص سحب أمواله مباشرةً بعد الحصول عليها.

فالموقع يقوم بوضع فترة زمنية محددة من الممكن أن تصل إلى شهر أو شهرين قبل سحب الأموال مع طرح أكثر من طريقة للسحب مثل التحويل البنكي.

طريقة الحصول على الكاش باك من موقع يجني

وحتى يتفهم الشخص الطريقة التي يحصل بها على الكاش باك المقدم من موقع يجني نوضح له ذلك عن طريق الأمثلة التالية :-

يريد شخص الحصول على نوع من الأحذية المتوفرة عبر متجر إلكتروني معين ، سعر الحذاء 100 دولار أمريكي يقوم بالدخول إلى موقع يجني ثم يبحث عن هذا المتجر ويضغط على الفئة المرغوبة ثم يضغط على تسوق الآن ليذهب إلى متجره المختار و يشترى الحذاء. إذا كانت نسبة الكاش باك المتاحة على يجني 10% مثلا فسوف يحصل على الحذاء بسعر 90 دولار بدلا من 100 دولار و هذا بعد استرداد ال10 دولار في حسابه على يجني.

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طريقة الحصول على نسبة الكاش باك

للحصول على نسبة الكاش باك من موقع يجني يجب على الشخص القيام بالخطوات التالية :-

التسجيل في موقع يجني yajny.com في حالة إن كان المستخدم جديد أو الدخول إلى الحساب الشخصي في حالة إن كان الشخص قد قام بالتسجيل مؤخراً.

البحث عن المتاجر المُفضلة والتي يرغب الشخص بشراء منتجاته منها.

الضغط على كلمة تسوق الآن أسفل كلمة كاش باك والتي توجد بجوار كل متجر.

سيتم إرسال الشخص إلى موقع المتجر الرسمي عبر شبكة الإنترنت ومنه تصفح المنتجات التي يمكن شرائها.

يتم تتبع عملية الشراء والتسوق والحصول على المنتجات و يجب أن تكون عربة التسوق فارغة قبل بدء التسوق.

يُسجل الموقع كافة العمليات التي حدثت.

كافة عمليات التسجيل تتم بصورة سرية بعيداً عن العامة.

يمكن للشخص الحصول على نسبة الكاش باك خلال فترة زمنية قد تمتد إلىَ شهر وهذا يكون من قِبَل المتجر و ليس يجني ليتم التأكد من أن الطلب لم يتم استرجاع أو إلغاءه.

المميزات الأخرى التي يقدمها موقع يجني:

يوفر موقع و تطبيق يجني كوبونات خصم على أفضل المتاجر و أشهرها مثل كود خصم نون و الذى يوفر للمستخدم خصومات رائعة و حصرية و لا توجد على الموقع الرسمي للمتجر.

كما يوفر يجني للمستخدم الكثير من الأرباح عبر نظام البونص، فيقدم للعضو المشترك- إلى جانب ربح الاشتراك بونص عندما يرشح صديق للانضمام إلى يجني أو يشارك أي رابط من يجني على مواقع التواصل الاجتماعي. يحصل العضو على ربح ترشيح صديق عندما يسجله هذا الصديق مع يجني أو عندما يستخدم يجني عبر الرابط الذى شاركه على أي وسيلة تواصل اجتماعي. يستطيع العضو سحب هذا البونص نقدًا عبر أي وسيلة متاحة على يجني مثل التحويل المصرفي.

كما يمكن للمستخدم الحصول على أسعار الجوالات والهواتف المحمولة مثل هواتف شاومي وسامسونج من خلال موقع جوال بلس الذي يقدم أفضل وأحدث أخبار الجوالات و كل جديد في عالم الهواتف المحمولة والتكنولوجيا.