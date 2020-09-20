مصر | ضبط 7 قضايا تزوير أوراق خلال يوم

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط 7 قضايا تزوير أوراق خلال يوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (7) قضايا (تزوير أوراق - إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى – توظيف أموال – تسهيل إستيلاء على المال العام – إستغلال نفوذ مزعوم – إحتيال مصرفى - غسل أموال – إختلاس مال عام) مُتهم فيها عدد (8) أشخاص.. ضبط فيها مستنديًا نحو (20 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

الأموال العامة" تضبط قضيتي اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية في مجال مكافحة جرائم الاتجار في النقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة، وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط (2) قضية "إتجار بالنقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة".

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وضبط فيهما "شخصان" بنطاق محافظتي "الجيزة، الدقهلية"، وبلغ إجمالي المبالغ المضبوطة فيها (9 آلاف جنيه مصري) وعملات أجنبية بما يعادل (20095 جنيه مصري) تم ضبطها نقديًا، وكذا عملات أجنبية بما يعادل (1763750 جنيه مصري) تم ضبطها مستنديًا.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما في مجال ضبط الجرائم التي تتعلق بالمال العام واستغلال النفوذ وغسل الأموال وجرائم الكسب غير المشروع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية