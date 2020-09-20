مصر | كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من منزل بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر كشف ملابسات سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من منزل بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت الأجهزة الأمنية، في كشف ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل أحد المنازل بالقاهرة وضبط مرتكبه الواقعة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (إحدى السيدات - مقيمة بدائرة القسم ) بإكتشافها سرقة ( كمية من المشغولات الذهبية - مبلغ مالى) من داخل مسكنها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( إحدى السيدات تعمل طرف المُبلغة - مقيمة بالجيزة وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات واقعة السرقة، وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة بإسلوب "المغافلة " مستغلة طبيعة عملها طرف المجنى عليها، وأقرت بتصرفها فى المشغولات الذهبية المستولى عليها لدى ( مالك محل مشغولات ذهبية كائن بمحافظة الجيزة ) وإنفاقها باقى المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتها الشخصية.

بالتنسيق مع قطاعى الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبط الأخير، وبحوزته كافة المشغولات الذهبية المستولى عليها، وأضاف بعدم علمه بأن المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة.. وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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ضبط سيدة لقيامها بإستدراج طفلة وسرقة قرطها الذهبى بالدقهلية

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن قيام إحدى السيدات بإستدراج طفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبى.

بالفحص تبين أنه قد سبق وتبلغ من بعض أهالى إحدى القرى بدائرة مركز نبروه بمديرية أمن الدقهلية بقيام إحدى السيدات بإستدراج طفلة بمدخل إحدى العقارات وسرقة قرطها الذهبى، وفرارها عقب ذلك.

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات من تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها أقرت بإرتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادها ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.