مصر | ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات مجهولة المصدر بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر ضبط كمية كبيرة من المكملات الغذائية والمنشطات مجهولة المصدر بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة أمنية تابعة لمباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة والمعينة بدائرة قسم شرطة الساحل من ضبط (عدد 31650 أقراص وكبسولات فيتامينات ومكملات غذائية مختلفة الأنواع، عدد 580 كيس منشط.. جميعها مجهولة المصدر ومهربة جمركيًا وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها وغير مسجلة بوزارة الصحة) بحوزة (حاصل على دبلوم - مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) حال إستقلاله سيارة مستأجرة، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها، وتشديد الرقابة على كافة المنافذ بالبلاد.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مصرع 4 عناصر إجرامية خطرة عقب تبادل إطلاق النيران مع الأمن العام

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لقى ٤ عناصر إجرامية مصرعهم عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى أسيوط

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط إختباء (4 عناصر شديدة الخطورة بقرية العقال القبلى دائرة مركز البدارى بأسيوط – لإثنين منهم معلومات جنائية ).



- عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع

الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بأسيوط مدعومين بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى ولدى وصول القوات بالقرب من مكان إختبائهم بادروا بإطلاق أعيرة نارية تجاهها فبادلتهم إطلاق النيران وتمكنت القوات من السيطرة على الموقف.

وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة من العناصر الإجرامية إثر إصابتهم بأعيرة نارية وإصابة أحدهم بطلق نارى وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج ووفاته فى وقت لاحق متأثرًا بإصابته.. عُثر بحوزتهم على (3 بنادق آلية و5 خزن - 120 طلقة من ذات العيار - 2 دانة - تليسكوب قناصة).

بتمشيط المنطقة محل التعامل عُثر على ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (10 فرد محلى - مسدس وبعض أجزاء تصنيع الأسلحة ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة العامة التحقيقات