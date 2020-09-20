أخبار مصر | الأمانة العامة للشيوخ تستقبل أعضاء المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمانة العامة للشيوخ تستقبل أعضاء المجلس لاستخراج كارنيهات العضوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الأمانة العامة لمجلس الشيوخ بالتعاون مع الامانة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، استقبال أعضاء مجلس الشيوخ المنتخبين، وذلك لاستخراج كارنيهات العضوية وإنهاء الأوراق والمستندات الخاصة بالأعضاء الجُدد.

وكانت قد عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، الخميس الماضي، اجتماعًا لها برئاسة المستشار علاء الدين فؤاد – وزير شئون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ ـ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشارمحمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، والمستشار محمود إسماعيل ـ القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ، وممثليّن عن وزارة المالية، فضلًا عن أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وأعلنت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، خلال إجتماعها، عن بدء استقبال أعضاء مجلس الشيوخ الجدد في حفل استقبال يومي الأحد الاثنين الموافقين 20 و21 سبتمبر بمقر المجلس.

واستعرضت اللجنة الموقف التنفيذي لمقرراتها الصادرة بالجلسات السابقة في شأن تجهيزات مبنى مجلس الشيوخ وملحقاته، والمهمات ذات الصلة، الاعتمادات المالية اللازمة لكل ذلك، لضمان انطلاق أعماله فور اكتمال نصاب أعضاءه، كما استمعت اللجنة لرؤية المستشار القائم بأعمال الأمين العام لمجلس الشيوخ فيما أسفرت عنه مقرراتها بالجلسة والجلسات السابقة، والذي أعرب عن تقديره لجهود اللجنة ـ رئيسًا وأعضاءً ـ وثمّن أعمالها.

كما وافقت اللجنة على نقل كافة موظفين مجلس النواب الذين تقدموا بطلبات نقل مستوفاة إلى مجلس الشيوخ، ممن تنطبق عليهم الشروط ووفقًا للمحددات المقررة قانونًا، بعد أن استبعدت المتقدمين بطلبات عدول عن النقل، المستوفاة للشروط أيضًا.

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وفي ختام الاجتماع تفقد أعضاء اللجنة المبنى الرئيسي لمجلس الشيوخ، لمتابعة التجديدات التي تجرى به وبملحقاته، لضمان الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء منها في أقرب وقت.

"الوطنية للانتخابات" تدعو المصريين بالخارج لاختيار أعضاء مجلس النواب أيام 21 و22 و23 أكتوبر

وفي سياق منفصل، أعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، دعوة الناخبين لاختيار أعضاء مجلس النواب خلال أيام 21 و22 و23 أكتوبر في المرحلة الأولى خارج مصر.

وأعلن المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، تفاصيل الجدول الزمني الإجرائي لـ انتخابات مجلس النواب المتضمن مواعيد فتح باب الترشح، والمستندات والأوراق المطلوبة وتوقيت إعلان القائمة المبدئية والنهائية للمرشحين وكذا مواعيد الطعون والفصل فيها وأيام الاقتراع في الخارج والداخل.

وحددت الهيئة عددًا من الإجراءات الاحترازية لإجراء الانتخابات في ظل انتشار فيروس كورونا، وبدأت تنفيذ تلك الإجراءات خلال الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشيوخ في أغسطس الماضي، وكذلك جولة الإعادة التي أجريت الأسبوع قبل الجاري.

وتتضمن تلك الإجراءات توفير كل ما يلزم من وسائل الوقاية للناخبين، وتعقيم المقار الانتخابية قبل بدء التصويت وبعده، ووضع مسافات آمنة أمام لجان الاقتراع للناخبين، وتكليف موظف مُختص من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المسافات الآمنة، وفرض ارتداء الكمامة الطبية على كل الأطراف، وإلزام المرشحين بالدعاية على مواقع التواصل، واستخدام مكبرات الصوت، وتقليل أعداد الناخبين من خلال زيادة عدد لجان الاقتراع.