شكرا لقرائتكم خبر عن تحت شعار «مصر بعيون مصرية».. وزارة الإعلام تطلق المرحلة الثانية لـ«خبر في صورة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تطلق وزارة الدولة للإعلام، المرحلة الثانية من مبادرة «خبر في صورة» تحت شعار «مصر بعيون مصرية» للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة والذى يوافق يوم 27 من الشهر الحالي، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الموهوبين في مجال التصوير الصحفي، بالإضافة إلى أنها تستند على رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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