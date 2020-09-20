شكرا لقرائتكم خبر عن مواصلة امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل اليوم طلاب الثانوية الأزهرية امتحانات الدور الثانى، وسط اجراءات وقائية واحترازية في مواجهة كورونا .

وأعلن محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقه الأزهرية للعلوم الشرعية والعربية، أن الامتحانات تسير منتظمة وفى هدوء تام.. مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية.. حيث يتم تطهير وتعقيم اللجان قبل دخول الطلاب وبداية الامتحانات وبعد الانتهاء منها يومياً، إلى جانب ارتداء الجميع للماسك الطبى، وأن غرفة العمليات في المنطقة لم تتلق أية شكاوى.. كما لم يتم رصد أية مخالفات .

وأشار إلى أن الطلبة يؤدون الامتحانات في مواد الصرف ( للنظامين ) والديناميكا ( نظام حديث ) والميكانيكا ( نظام قديم ) بالنسبة لطلاب القسم العلمى، والصرف والتاريخ بالنسبة لطلاب القسم الأدبي .

ومن جانبه أعلن محمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب أن اجمالى عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثانى يبلغ 161 طالبا وطالبة موزعين على 4 لجان، منهم 22 طالبا وطالبة بالقسم العلمى و139 طالبا وطالبة بالقسم الأدبى .

وأشار إلى أن اليوم هو نهاية امتحانات القسم الأدبى.. بينما ينتهى طلاب القسم العلمى من امتحاناتهم غدا بمادة الكيمياء .

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