شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بحرم السكك الحديدية شرق الإسكندرية.. وقرار عاجل من النيابة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق نشب بالهيش المتواجد بحرم السكك الحديدية بمنطقة طوسون، دون حدوث إصابات.

فيما قرر المستشار أشرف المغربى المحامى العام لنيابات المنتزة بسرعة ندب خبراء الادلة الجنائية لرفع اثار الحريق وإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق نشب في الهيش المتواجد بحرم السكك الحديدية أمام مستشفى التأمين الصحي بمنطقة طوسون.

وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث مأمور وقوة من قسم شرطة ثان المنتزه برفقة قوات من إدارة الحماية المدنية.

تم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتداد ألسنة اللهب وتبين من الفحص أن الحريق نشب نتيجة وصول جسم مشتعل إلى الهيش ما ادى لنشوب النيران ولم يسفر الحريق عن وقوع أي إصابات أو تأثير على حركة القطارات.

تحرر المحضر اللازم بقسم شرطة ثان المنتزه، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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