شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الإسلامية» ينعي وفاة موجه عام بمنطقة وعظ كفر الشيخ والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعي مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وفاة الشيخ أحمد داوود؛ الموجه العام بمنطقة وعظ كفر الشيخ، والذي وافته المنية مساء أمس، حيث ترك الفقيد بصمة في مجال الدعوة إلى الله من خلال مشاركاته الدعوية والتوعوية.
وتقدم المجمع بخالص العزاء لأسرة الراحل بصفة خاصة، وأسرة الوعظ بصفة عامة، سائلًا الله تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه في خدمة الدعوة في ميزان حسناته.
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