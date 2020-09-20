شكرا لقرائتكم خبر عن تواصل فاعليات التدريب على hساسيات الحاسب الآلي بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ابراهيم الفحام مدير ادارة العلاقات العامة بالمنطقة الأزهرية بشمال سيناء، أن فعاليات التدريب على أساسيات الحاسب الآلى والبرامج الادارية للعاملين الاداريين بالمعاهد الأزهرية بالعريش متواصلة للأسبوع الثانى على التوالي.

وأكد الفحام أن التدريب تنفذه ادارة الكمبيوتر التعليمى التعليمى، بالتعاون مع ادارة التدريب والتأهيل التربوى بالمنطقة، تحت اشراف الشيخ محسن أبوالقاسم مدير عام المنطقة للعلوم الشرعية والعربية ومحمد عبدالعظيم عطية مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب.

أضاف الفحام أنه تم استهداف عدد من الكوادر الادارية بكافة المعاهد الأزهرية بشمال سيناء خلال عدة أسابيع متتالية، ليتضمن كل أسبوع عددا من الادارين، وذلك لتأهيلهم وتدريبهم على أساسيات الحاسب الآلى وعدد من البرامج الادارية المتخصصة في مجال عملهم، وذلك في اطار الخطة المتكاملة للأزهر الشريف لتطوير المؤسسات التعليمية ومواكبة التحول الرقمى داخل تلك المعاهد وتطوير آداء العاملين بها .