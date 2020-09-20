شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تسليم مواقع إنشاء 5 محطات وسيطة بتكلفة مالية 57.2 مليون جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزير البيئة، عن الإنتهاء من تسليم المواقع الخاصة لإنشاء 5 محطات وسيطة لجمع القمامة بتكلفة مالية قدرها 57.2 مليون جنية بطاقة استعابية إجمالية 1250 طن يوميا وذلك في إطار التعاقد بين البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة وجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالوزارة مع الهيئة العربية للتصنيع على إنشاء محطتين وسيطتين بمركزى (سمنود وزفتى ) بمحافظة الغربية ومحطتين وسيطتين بمركزى (ديروط وأبوتيج ) بأسيوط ومحطة وسيطة ( بمركز ابو تشت ) بمحافظة قنا.

كما تم الإنتهاء من تركيب عدد 3 فواصل هوائية بمصنع تدوير المخلفات بمركز دفرة محافظة الغربية لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات RDF لإستخدامه كوقود بديل في المصانع بتكلفة مالية قدرها 5 مليون جنية بالتعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وأوضحت فؤاد أن ذلك يأتى في إطار خطة عمل البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظات الأربعة الواقعة في نطاق عمل البرنامج (قنا/ اسيوط/ الغربية / كفر الشيخ) من مصانع تدوير ومدافن صحية للمخلفات ومحطات وسيطة بالتعاون مع شركاء التنمية من الإتحاد الأوروبى وبنك التعمير الألمانى وهيئة التعاون الدولى الألمانية وهيئة التعاون الدولى السويسرية، مشيرة إلى التعاون والتنسيق مع وزارتى التنمية المحلية والإنتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع للوصول إلى منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة تساهم في إستعادة الوجة الحضارى لجميع المحافظات والأهتمام بصحة المواطن المصرى.