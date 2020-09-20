شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة بنها الابتدائية تستقبل طلبات المرشحين للنواب لليوم الرابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت محكمة بنها الابتدائية تلقى طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الرابع حيث بلغ إجمالى عدد الطلبات التي تم تقديمها للجنة بعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتى الآن اليوم الأحد 4 طلبات ترشح وسط تواجد عدد من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح، ليبلغ إجمالى الطلبات التي تلقتها اللجنة حتى الآن 164 طلب ترشح بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدًا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان

وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونًا أمنيًا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج