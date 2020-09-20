«ضمن مبادرة كلنا واحد».. «أمن المنيا» يقيم معرضة السنوي للمستلزمات المدرسية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أقامت مديرية امن المنيا، معرضها السنوي، لتوفير المستلزمات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة، تحت شعار «كلنا واحد» تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية . خصصت المديرية مقر المعرض بجوار محطة السكك الحديدية بمدينة المنيا، ليكون متاح لجميع المواطنين . يقم المعرض منذ 5 سنوات بإشراف اللواء محمود خليل، مدير امن المنيا، وبمشاركة عدد من أصحاب المصانع ومحلات الجملة لتوفير المستلزمات بأسعار مخفضة لجميع المواطنين . في سياق متصل وجه الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، الشكر لمدير الأمن وقيادات المديرية لجهودهم السنوية في إقامة المعرض، لتوفير احتياجات الأسر من متطلبات أبنائهم خلال العام الدراسي. مؤكدا ان المديرية بصدد إقامة معارض ببعض المدن. معرض كلنا واحد في المنيا معرض كلنا واحد في المنيا الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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