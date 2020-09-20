شكرا لقرائتكم خبر عن «المنظمة المصرية» ترحب باختيار السفيرة وفاء بسيم عضوًا بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، باختيار السفيرة وفاء بسيم، لعضوية لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وأكدت المنظمة أن لجنة حقوق الإنسان هي اللجنة التعاهدية الخاصة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ومسؤولة عن تقييم مدي التزام الدول الموقعة على العهد ببنوده المختلفة، وكل دولة موقعة على العهد الدولي، للحقوق المدنية والسياسية عليها أن تقدم تقريرا دوريا لهذه اللجنة.

واعتبرت المنظمة اختيار السفيرة وفاء بسيم، يعد أمرًا إيجابيا للغاية لعدد من الأسباب، أبرزها كون السيدة السفيرة خبيرة بمجال حقوق الإنسان، بحكم المناصب السابقة التي تقلدتها، كأحد أعضاء السلك الدبلوماسي عدد من المناصب الهامة، من بينها المندوب الدائم لدي الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية في جنيف.

وأشارت المنظمة أن عضوية شخصية مصرية مرموقة في اللجنة ستساهم في تعزيز وتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر.

يذكر أن عضوية مصر باللجنة ليست بأمر مستجد، حيث أن اللجنة بتشكيلها السابق كانت تضم عضوية السفير أحمد فتح الله، كرئيسا للجنة، وهذا يبرهن على حضور مصر الدائم في المحافل الأممية وحرصها المستمر على الانخراط بفاعلية في الآليات الدولية الخاصه بحقوق الإنسان. وفي ضوء ذلك تجدد المنظمة تأكيدها على إيمانها الشديد بأهمية تعميق أفق التعاون بين الدولة المصرية ومؤسساتها من جانب، والآليات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، من جانب أخر لترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان في المجتمع، وفقا لالتزامات مصر الدستورية والقانونية الدولية في هذا الصدد.

وحققت مصر انجازين مهمين على صعيد تعزيز مكانتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خلال الأيام الماضية، فقد فاز مرشحها السفير الدكتور محمد عز الدين بعضوية لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للمجلس الاقتصادي الاجتماعي قبل أيام. كما فازت مرشحتها الدكتورة وفاء نسيم بعضوية لجنة حقوق الإنسان المنبثقة عن العهد الدولي، للحقوق المدنية والسياسية.

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