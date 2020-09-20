شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الأقصر: انتظام العمل بمبادرة الكشف المبكر للأمراض المزمنة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت مديرية الشؤون الصحية بالأقصر، انتظام العمل بفاعليات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي ١٠٠ مليون صحة، للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، واعتلال الكلي. وتابع وكيل وزارة الصحة بالأقصر، طاهر أيوب، انتظام العمل بفاعليات المبادرة في عدد من المواقع الثابتة، ومنها وحدة العديسات قبلي، ووحدة الضمان ومركز الطود، مشددا على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

وأوضح «أيوب» أنه تم التجهيز لإطلاق فعاليات المبادرة، إبتداءاً من الجمعة الماضية 18 سبتمبر الجاري، وحتى نهاية ديسمبر المقبل، حيث تهدف المبادرة إلى اكتشاف المبكر للأمراض المزمنة (السكر والضغط ) و(الاعتلال الكلوي) وكذلك متابعة الفحص والعلاج والحد من المضاعفات ووفيات تلك الأمراض، كما تستهدف المبادرة كل من الفئات العمرية فوق 40 عاماً، وجميع المواطنين من عمر 18 إلى 40 عاما، والذين سبق تسجيلهم لقاعده بيانات في مبادرة 100 مليون صحة السابقه بارتفاع السكر أو الضغط.