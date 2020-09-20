شكرا لقرائتكم خبر عن طوارئ في الإسكندرية قبل انتهاء مهلة التصالح بمخالفات البناء (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، قرارا باستمرار عمل المراكز النموذجية، بأحياء المحافظة، طوال أيام الأسبوع، وإلغاء كل الإجازات لمواجهة تزاحم المواطنين بشأن عمليات التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وذلك قبل انتهاء المهلة المحددة لتلقى الطلبات، والتى تنتهى في 30 سبتمبر الجاري.

وشهدت المراكز أيام الجمعة والسبت، تقدم عدد كبير من المواطنين، لإنهاء الطلبات بعد الحصول على نموذج 3 من المركز الذكى بديوان عام المحافظة.

وتفقد اللواء علاء يوسف، رئيس حي وسط العمل بالمركز التكنولوجي للحي، للاطمئنان على تسهيل الإجراءات لمقدمي طلبات التصالح، وشدد رئيس الحي على جميع العاملين بتقديم كل التسهيلات للمواطنين المتقدمين بطلبات التصالح، لسرعة تقنين أوضاعهم، وفقاً للاشتراطات القانونية للقانون رقم ١٧ لسنة ٢٠١٩ ولائحته التنفيذية، والقانون رقم ١ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية، والتأكد من انتظام سير العمل .

وتابع «يوسف»، عملية تقديم «نموذج ٣» للذين سددوا قيمة جدية التصالح، في اطار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف والتسهيل على المواطنين المتقدمين، وتسريع وتيرة العمل، لمنع التزاحم والتكدسات، بالاضافة إلى تأكيده على استمرار قرار مد فترة العمل بالمركز التكنولوجي والخزينة.

وشهدت كافة المراكز النموذجية بالأحياء متابعة من رؤساء الأحياء لإنتظام سير العمل، والوقوف على شكاوى المواطنين، وتسهيل الإجراءات لمنع التزاحم .

Advertisements

طوارئ فى مراكز الإسكندرية النموذجية قبل انتهاء مهلة "التصالح"

طوارئ فى مراكز الإسكندرية النموذجية قبل انتهاء مهلة "التصالح"

طوارئ فى مراكز الإسكندرية النموذجية قبل انتهاء مهلة "التصالح"

طوارئ فى مراكز الإسكندرية النموذجية قبل انتهاء مهلة "التصالح"

طوارئ فى مراكز الإسكندرية النموذجية قبل انتهاء مهلة "التصالح"