شكرا لقرائتكم خبر عن «أطباء الدقهلية»: وفاة استشاري تخدير بمستشفى الجمالية متأثرا بإصابته بـ«كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابه أطباء الدقهلية، الأحد، وفاة الدكتور محمد نبيه، استشاري التخدير بمستشفى الجمالية المركزي، والذي توفي متأثرا بإصابة بفيروس «كورونا».

وقال الدكتور أسامة الشحات، نقيب أطباء الدقهلية، إن الدكتور محمد نبيه تم حجزه بعزل مستشفي المنزلة المركزي عقب إصابته بفيروس «كورونا»، ثم تم تحويله إلى مستشفي الحجر الصحي بتمي الأمديد وتوفي بها فجر اليوم.

وأضاف: «الطبيب محمد نبيه هو الشهيد 31 من شهداء أطباء الدقهلية في معركة كورونا وتم ضم اسمه إلى قائمة الشرف لأطباء الواجب، والتي تم إعلانها من قبل النقابة لتخليد أسمائه في لوحة الشرف».