شكرا لقرائتكم خبر عن 158 معدة وطلمبة غاطسة تستعد لمواجهة الأمطار في القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية إنه تم رفع درجة الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار

وقال أنه بلغ إجمالى المعدات التي استعدت بها الشركة لاستقبال موسم الأمطار 108 معدة بالإضافة إلى 50 طلمبة غاطسة تم توزيعها على مناطق تجمع مياه الأمطار بالمدن المختلفة على مستوى المحافظة موضحا أن أطوال شبكات الصرف الصحى بالمحافظة تصل 1950.3 كم، فيما بلغ عدد محطات معالجة الصرف الصحى بالمحافظة 20 محطة، أما محطات رفع الصرف الصحى 149 محطة، فيما تم وضع خطة للعمالة لمواجهة الأمطار تضمنت 540 عامل تقريبا.

وأضاف، أنه قامت قطاعات التشغيل والصيانة والحملة الميكانيكية والطوارئ بالتنسيق مع فروع الشركة بمدن المحافظة، ومع رؤساء مجالس المدن بتطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحى وتنفيذ محاكة لجاهزية وتحرك المعدات لمواجهة الأمطار والسيول بمناطق تجمع المياه والأنفاق وكيفية التعامل معها والتخلص منها في وقت محدد وبالسرعة المطلوبة، حيث تم الاستعانة بالشفاطات وسيارات الكسح والطلمبات المحمولة على سيارات وطلمبات الرفع الخاصة بالإنفا.