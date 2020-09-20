شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبدالله للرئيس السيسي: تأكد يا حبيب مصر أنك #لست_وحدك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

غرد الفنان صلاح عبدالله عبر هاشتاج #ليس_وحدك الذي تصدر تويتر، الأحد، دعمًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «لست_وحدك

طبعاً مش لوحدك، كل المصريين اللي بجد المخلصين الطبيعين اللي شايفين اللي عملته واللي بتعمله لمصر معاك وربنا معاك وتأكد يا حبيب مصر أنك #لست_وحدك.

وتحول هاشتاج #لست_وحدك إلى مظاهرة تأييد للقيادة المصرية، وقال أحد رواد تويتر ويدعى شادي طلعت: «كمل يا ريس حربك على الفساد.. كمل يا ريس تنمية بلدنا مصر ..كمل يا ريس حماية بلادنا من أعدائنا.. لست وحدك»، بينما نشرت منة مراد مجموعة من الصور لمنتمين للجماعة الإرهابية أثناء مظاهراتهم العنيفة، وعلقت، «اوعى تنسى أنه استلمها كدا في يوم من الأيام وحارب الدنيا كلها عشان يبقى عندنا دولة قوية واقفة على رجليها وبتبص لمستقبلها، خد قرارات مؤلمة محدش كان يقدر ياخذها غيره واتحمل كمية هجوم وانخفضت شعبيته عشان بس نمشى على الطريق الصحيح».

وكتب حساب باسم خالد إبراهيم: «طبعا مش لوحدك كلنا معاك ضد الفوضي وضد طيور الظلام #لست_وحدك».

وغرد أدم محمد: «#لست_وحدك ياريس وراك لاخر المشوار»

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