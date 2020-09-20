شكرا لقرائتكم خبر عن فحص كورونا لـ6492 مواطنا بالشرقية قبل سفرهم للخارج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق، قام بإجراء فحص الحمض النووي PCR لفيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩»، لعدد ٦٤٩٢ مواطن من المسافرين للخارج من أبناء المحافظة حتي الآن، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء إجراء الفحوصات المعملية للمسافرين.

يأتي ذلك بناء على تعليمات سلطات الطيران المدني والسلطات الصحية لبعض الدول، التي تطلب إجراء بعض الاختبارات الصحية قبل الدخول لأراضيها، وتعاونا من وزارة الصحة والسكان فقد تقرر إجراء الاختبارات بالمعامل المركزية وفروعها، منها المعمل الإقليمي المشترك بالزقازيق.

وأوضح الدكتور هشام مسعود أن مواعيد الحجز وسحب العينات تكون يومياً بدءاً من الساعة ٩ص، بما فيها العطلات الرسمية والراحات، ويقوم المواطن الراغب في الخدمة بالحجز من خلال الموقع الإلكتروني على الإنترنت، واستيفاء الأوراق المطلوبة وهي «صورة جواز السفر، وصورة ضوئية من تذكرة السفر، وصورة بطاقة الرقم القومي»، مع سداد الرسوم المالية، ويتم استلام النتيجة بعد ٢٤ ساعة من سحب العينة.