شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إنشاء مركز نموذجى بالإدارة العامة لرئاسة الأحوال المدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار اللواء محمد طارق الأعصر مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال المدنية، بإنشاء مركز نموذجي بالإدارة العامة لرئاسة الأحوال المدنية بقطاع الأحوال المدنية، لتقديم خدمات الأحوال المدنية بصورة خاصة او عاجلة، بمسمى سجل مدني المركز النموذجي بقطاع الأحوال المدنية، ويتبع وكيل الإدارة العامة لرئاسة الأمن.

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ويختص المركز بإصدار وثائق وقيود ومصدرات وقائع الأحوال المدنية، وتشمل "ميلاد، وفاة، زواج، طلاق، قيد عائلي او فردي، ......إلخ" بصورة خاصة أو عاجلة، لمن يرغب من الأفراد أو الهيئات.

كما قرر مساعد الوزير، نقل تبعية قسم القيد العائلي من إدارة الخدمات الإلكترونية بالإدارة العامة لنظم المعلومات إلى سجل مدني المركز النموذجي، بقطاع الأحوال المدنية.