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جامعة حلوان تعلن عن تنظيم بطولة لخماسيات كرة القدم بين الطلاب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت إدارة النشاط الرياضي قسم الألعاب بالإدارة العامة لرعاية الشباب بطولة خماسيات كرة القدم لكليات الجامعة طلبة وطالبات وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب. 

 

تستمر فعاليات البطولة  حتى 20 اكتوبر 2020 ذلك بالصاله المغطاه بالجامعة والملاعب المفتوحه بجوار المدن الجامعيه، مع التنبية على جميع الكليات المشاركه الالتزام بالاجراءات الاحترازيه التي تحافظ على السلامه لجميع اللاعبين والمدربين والاداريين، حيث تولي جامعة حلوان اهتماماً كبيراً بالأنشطة الطلابية وخاصةً الرياضية منها لما لها من فوائد عديدة أهمها الفوائد الصحية واكساب الثقة بالنفس واللياقة البدنية والنشاط الدائم وتقوية الجسم وتنمية روح الفريق والحث على المنافسة الشريفة لدى الطلاب واستثمار وقت الفراغ ببعض النشاطات الرياضية المفيدة . 

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وعلى جانب اخر أجرت كلية الهندسة بجامعة حلوان تجربة تطبيق منظومة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعى ويمكن تطبيقها أيضًا لمتابعة انتظام وحضور الطلاب داخل المدرجات بعد بدء الدراسة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الجارحى عميد الكلية، وأشراف الدكتور قرنى رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 يستخدم المشروع تقنية التعرف على الوجه بدلاً من استخدام نظام البصمة أو التوقيع اليدوى حرصاً على سلامة الموظفين والطلاب وتفادياً لحدوث أى انتقال للعدوى ويمكن استخدام الهاتف المحمول فى هذه التقنية من خلال برنامج مثبت علية يستطيع الموظف من خلاله اثبات حضوره وانصرافه ويمكن للبرنامج انتاج مجموعة من التقارير الخاصة بالانتظام وعدد ساعات العمل وتحديد أيام الغياب والحضور بدقة عالية.

 

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