شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى تعلن تسجيل 150 ألف طالب وطالبة فى تنسيق المرحلة الثالثة للجامعات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الأحد، أن عدد المتقدمين لتنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بلغ حتى الآن 150 الف طالب وطالبة للعام الجامعى 2020/2021.
وأكد رئيس قطاع التعليم بالوزارة على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكترونى دون أية شكاوى، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفا أنه على الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبى (الكمامة)، حيث لن يسمح لأى طالب بدخول معامل التنسيق دون ارتدائها مع اتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.
جدير بالذكر أن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات بدأ صباح الخميس الموافق 17 سبتمبر، وينتهى مساء الاثنين الموافق 21 سبتمبر الجارى.
ويواصل مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الألى بالجامعات الحكومية اليوم الأحد استقبال طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق لتسجيل رغبات الالتحاق بالجامعات للعام الجامعى 2020 /2021.
ومن المقرر أنه يتم إغلاق باب تسجيل الرغبات أمام طلاب المرحلة الثالثة غدا الاثنين 21 سبتمبر الجارى في تمام الساعة السابعة مساءا، وذلك وفقا للجدول الزمنى الذى وضعته وزاره التعليم العالي لأعمال تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة للتنسيق.
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