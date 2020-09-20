شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": مشروع قوائم الانتظار من أنجح المبادرات فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مدير وحدة الميكنة والتطوير لمشروع قوائم الانتظار بوزارة الصحة أكرم سامي، إن المشروع من أنجح المبادرات الصحية في مصر والتي حدثت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج هذا الصباح والمذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة نفذت لهذا المشروع غرفة مركزية من 4 وحدات تنقسم لغرفة مركزية، وميكنة، ومالية، وغرفة جودة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من تشكيل 4 وحدات هو خدمة المريض المصري بأفضل خدمة طبية يليق بها بأعلى جودة وكفاءة.

وتابع: "وحدة الغرفة المركزية كان دورها تحويل المرضى من المستشفيات المزدحمة للمستشفيات الأقل عددًا، أما وحدة الميكنة كان دورها التطوير والتحديث لمواكبة أسرع طرق التشغيل"، مضيفا أن الوحدة المالية كان من أهم وظائفها ضمان استمرار التمويل المالي للمشروع، وكذلك معايير الجودة، ومتابعة المريض قبل وأثناء إجراء العمليات.