شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يتفقد المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى المسرح المكشوف بالمركز الثقافى الأفريقى بأسوان يرافقه الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتور أسامة الظاهر رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أنه كان فى استقبال الوزير ومرافقيه، المهندس حسين جلال رئيس هيئة السد العالى وخزان اسوان والمهندسة ايرين فايز مدير عام متحف النيل بأسوان، والمهندس محمد على الشرونى وكيل وزارة الموارد المائية والرى بأسوان والمهندس محمد عبدالرؤوف مدير عام ادارة اسوان ولفيف من القيادات بالهيئة العامة للسد العالى وخزان اسوان وادارات وزارة الرى.

وأشاد عبد العاطى بأعمال المسرح المكشوف والإنارة ورصف الطريق حول المسرح واعتباره قبلة المؤتمرات والحفلات والمهرجانات الدولية والإقليمية والمحلية وإضافة حضارية للمركز الثقافى الأفريقى بصفة خاصة ولمحافظة اسوان بصفة عامة.

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وكانت وزارة الموارد المائية والرى قد انتهت من تحويل متحف النيل التابع لها بمحافظة أسوان إلى مركز ثقافى أفريقى، وبناء مسرح رومانى مكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامة .

وأوضحت مدير متحف النيل، أنه تم الانتهاء من أعمال إنارة مختلف جوانب المسرح المكشوف كأحد مكونات المركز الثقافى الأفريقى بأسوان ليصبح إضافة حضارية وثقافية وفنيه لوزارة الموارد المائية والرى بصفة خاصة ولمصرنا العظيمة بصفة عامه وذلك بجهود أبناء وزارة الموارد المائية والرى من الاستشاريين والمهندسين والفنيين .

وأضافت أن المسرح يتسع ل 2500 فرد ويطل على خزان أسوان للتمتع بالمظهر الجمالى للخزان ونهر النيل، الذى تم تجهيزه بأعمال إنارة ديكورية فنية تم تنفيذها على أعلى معايير تصميمية تضيف لمسة جمالية لزوار المركز ومحافظة أسوان.