شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى" تكشف مميزات "مشروع تبطين الترع" وتؤكد: يوفر مليار جنيه صيانة سنوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري المصرية، إن السنة المائية تبدأ من نهاية يوليو وبداية أغسطس من كل عام ، مشيرا إلى أن الفيضان يختلف من عام لآخر، فقد يكون منخفضا أو متوسط أو شديد الخطورة.

وأضاف رئيس مصلحة الري المصرية في لقاء ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على التليفزيون المصري اليوم الأحد، أن اللجنة العليا لإيراد النهر تنعقد قبل موعد الفيضان بشهر لمتابعة المياه التي تصل السد العالى، كاشفا عن أن فيضان هذا العام "مبشر جدا".

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وأشاد رئيس مصلحة الرى بالسد العالى قائلا: "حامي مصر وولولاه كانت مصر تعرضت للفيضان"، منوها بأنه يتم صرف المياه اللازمة خلف السد لغسيل النهر والتخلص من الأمونيا والتلوث.

وفيما يتعلق بمميزات المشروع القومي لتبطين الترع، أكد أن مميزات التبطين هو عدالة التوزيع ، وتوفير تكاليف الصيانة التي تتكلف مليار جنيه سنويا، فضلا عن توفير فاقد المياه".