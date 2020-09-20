شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يتفقد مشروع محور شمال الأقصر ويوجه بسرعة إنجازه لخدمة السياحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد المهندس كامل الوزير وزير النقل يرافقه المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر موقع محور شمال الأقصر والذى يربط بين الطريق الصحراوى الشرقى مرورا بطريق طيبة ومطار الأقصر الدولى والذى يتقاطع مع طريق مصر أسوان الزراعى الشرقى مرورا بخط السكة الحديد ووصولا إلى طريق الأقصر /مركز الزينية، وذلك فى بداية جولته اليوم بمحافظتى الأقصر وأسوان لمتابعة تنفيذ عدد من المشروعات التى تنفذها وزارة النقل.

وتفقد الوزير عدد من قطاعات المشروع منها موقع الكوبرى المخطط تنفيذه أعلى السكة الحديد حيث أكد الوزير ان وزارة النقل لديها خطة لعمل 33 كوبرى بديلا للمزلقانات الاكثر خطورة وأنه جارى العمل حاليا فى 13 كوبرى منها وان أهمية هذه الكبارى تتمثل فى انها تسهم فى الحد من الحوادث والمحافظة على ارواح المواطنين.

كما تفقد الوزير الموقع الخاص باستكمال المحور على النيل وربطه بطريق القاهرة أسوان الزراعى الغربى والطريق الصحراوى الغربى والذى سيساهم فى تسيير حركة الحافلات السياحية من الأقصر إلى البر الغربي.

وأكد الوزير على أهمية استكمال المحور الذى سيساهم فى خدمة الحركة السياحية وخاصة الوافدة من البحر الأحمر بالإضافة إلى أنه سيساهم فى تسهيل حركة المرور بالاقصر نظرا لأنه سيكون محورا بديلا لطريق المطار موجها قيادات الهيئة العامة للطرق والكبارى بإنشاء كوبرى علوى أعلى طريق مصر أسوان الشرقى (كوبرى يسى) ضمن أعمال استكمال المحور.

وجدير بالذكر أن المحور قد بدأ العمل منذ عام 2008 ثم توقف لوجود عدد من العوائق والتى تم إزالتها خلال الفترة الماضية.

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