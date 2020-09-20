شكرا لقرائتكم خبر عن «رسالة».. ندوة بنادي المنيا عن مساندة المدمنين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استضاف نادي المنيا الرياضي، ندوة ثقافية بعنوان «رسالة» والتي تم تنظيمها، بالتعاون مع مركز «تعافينا» لعلاج الإدمان، وإتحاد كتاب مصر فرع المنيا.

جاءت الندوة للحديث عن كيفية مساندة المدمنين، حتى البدء واتمام العلاج، من خلال المراكز المتخصصة، والتشديد على أن المدمن إنسان مريض وليس مجرم، مع أهمية التكاتف لدعمهم نفسياً وطبياً حتى تعافيه وعودته للحياة الطبيعية.

وحضر الندوة الدكتورة رحاب سراج عضو مجلس إدارة نادي المنيا، ومشرفة الأنشطة الإجتماعية والثقافية، والشاعرة والكاتبة ابتسام الدمشاوي، سكرتير إتحاد كتاب مصر فرع المنيا، والدكتور ميلاد خليفة المدير الفنى لمركز تعافينا، ا. أحمد الدمشاوي عضو مجلس إدارة مركز تعافينا لمكافحة الإدمان .