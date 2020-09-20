شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن دمياط يعلن قائمته لانتخابات النواب.. بينها 3 نواب حاليين و3 سيدات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط القائمة التي يخوض بها انتخابات مجلس النواب والتي تضم 3 نواب حاليين هم محمد الحصي أمين الحزب بالمحافظة والدكتور أسامة العبدوايفيلين متي بطرس، كما دفعت بعلي العساس ورحاب موسي والدكتورة هناء فاروق

يذكر، أن الحزب رشح على الدائرة الأولي التي تضم بندر ومركز دمياط ورأس البر ودمياط الجديدة وكفرالبطيخ كل من رجل الأعمال أيمن يوسف رخا ومحمد مصطفي الماشطه المستشار القانوني باتحاد الكرة المصري، وعلي الدائرة الثانية كل من سمير التلباني ابن قرية الوسطاني بكفرسعد ومجدي البساطي النائب الأسبق بمجلس الشوري بدائرة الزرقا

وتعد محافظة دمياط من محافظات المرحلة الثانية المزمع إجراؤها نوفمبر المقبل ومخصص لها 10 مقاعد، بينها 6 مقاعد للقائمة و4 للمقاعد الفردية .

رسميا

القائمة:

محمد الحصي

اسامة العبد

على العساس

ايفيلين متي

رحاب موسي

هناء فاروق