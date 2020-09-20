شكرا لقرائتكم خبر عن 6 خطوات لاستخراج بطاقة رقم قومي في ساعتين (تعرف عليها) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حتي لا تتعرض للغرامة يجب تغير بطاقة الرقم القومي كل 6 سنوات«وإلا يتعرض للغرامة، ولكن الكثير يعاني من مشكلة الانتظار الحصول على البطاقة بعد تسليم الأوراق المطلوبة إلى السجل المدني التي تستغرق 15 يوما.

وتيسيرا على المواطنين، يقدم السجل المدني استمارة VIP المميزة التي يصل سعرها 170 جنيها لاستخراج بطاقة الرقم القومي خلال ساعتين فقط، وهذا بجانب الاستمارة العادية فئة 45 جنيها تسلم بعد 15 يوما، والاستمارة العاجلة فئة 120 جنيها تسلم بعد 3 يوما.

ماهي الأوراق المطلوبة لاستخراج بطاقة الرقم القومي ؟

1-الاستمارة سواء كانت العادية 45 جنيه أو المستعجلة 120 جنيه، أوVIP بسعر 170 جنيه.

2- بطاقة تحقيق شخصية أو جواز سفر لاثبات شخصية المتقدم للحصول على بطاقة.

3- صورة شهادة ميلاد

4- اعتماد المهنة من جهة العمل أو من النقابة المختصة لأصحاب المهن النقابية.

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5- وفي حالة عدم وجود مهنة صورة ضوئية من المؤهل الدراسي، مع الاحتفاظ بالاصل يطلع الموظف لاثبات المؤهل الدراسي في البطاقة

6 – وثيقة الزواج أو البطاقة العائلية بالنسبة للزوجات فقط.