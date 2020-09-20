شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية ينعى رجل الصناعة محمد فريد خميس: قضي عمره في خدمة الوطن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رجل الصناعة محمد فريد خميس رئيس الإتحاد العام لجمعيات المستثمرين ورئيس مجلس إدارة مجموعة النساجون الشرقيون، وشقيق محمود خميس عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، الذي وافته المنية اليوم بالولايات المتحدة الأمريكية بعد صراع مع المرض.

وقال المحافظ فقدت مصر قامة وقيمة وطنية عظيمة قضى عمره في خدمه الوطن.

ويُعد الفقيد أحد رموز قطاع الصناعة، ساهم كثيراً ولسنوات طويلة في دعم وتطوير الصناعة المصرية ،وإقامة مشروعات صناعية متميزة وإنتاج منتجات على درجة عالية من الجودة ساهمت في رفع اسم مصر عالياً في كافة الأسواق العالمية، كما تولى العديد من المناصب المرموقة ومنها رئاسته لإتحاد الصناعات المصرية ،ورئاسة لجنة الصناعة بمجلس الشورى، وأخيراً رئاسته للإتحاد العام لجمعيات المستثمرين.

وتقدم المحافظ بخالص العزاء لأسرة الفقيد في مصابهم الأليم، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.