شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 طن دقيق مجهول المصدر داخل مخبز سياحي بحملة تموينية في المنوفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية برئاسة اللواء أحمد فاروق القرن من ضبط 10 طن دقيق فاخر بدون مستندات مجهول المصدر تمهيداً لعرضها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بحوزة مالك مخبز سياحى بدون ترخيص بشبين الكوم بمحافظة المنوفية. ومن جانبه، أكد عاطف الجمال وكيل تموين المنوفية أن الحملات مستمرة لضبط المتلاعبين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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