شكرا لقرائتكم خبر عن مرتبات شهر سبتمبر 2020 (مواعيد كل وزارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة المالية يوم الثلاثاء المقبل في صرف مرتبات شهر سبتمبر الجاري للعاملين بالجهاز الإداري للدولة لمدة 3 أيام.

وقد قسمت وزارة المالية صرف المرتبات على العاملين بالوزارات والجهات الإدارية المختلفة على 3 أيام ضمن نظام لصرف المرتبات أعلنت الوزارة من قبل تطبيقه خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

وتستهدف وزارة المالية بتطبيق هذا النظام ضمان عدم التزاحم على ماكينات الصرف الآلي للصرف والحفاظ على صحة المواطنين في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتأتي تقسيمات صرف المرتبات:

اليوم الأول يتضمن صرف مرتبات شهر سبتمبر في اليوم الأول 22 سبتمبر للعاملين في 35 وزارة وهيئة، ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الأول الصحة، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والنقل، والاتصالات، والقوى العاملة، والإنتاج الحربي، والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وقطاع الأعمال العام، وشؤون مجلس النواب، والأوقاف، والثقافة، والآثار، والإسكان، والتجارة والصناعة.

اليوم الثاني تصرف وزارة المالية مرتبات العاملين في 21 وزارة وهيئة أخرى يوم الأربعاء 23 سبتمبر، وهو اليوم الثاني للصرف، ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثاني التعليم العالي والبحث العلمي، والتنمية المحلية، والكهرباء، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، والاستثمار.

اليوم الثالث تصرف وزارة المالية للعاملين في 9 وزارات وهيئات في يوم الخميس 24 سبتمبر، ومن بين الوزارات التي ستصرف مرتبات العاملين بها في اليوم الثالث والأخير التربية والتعليم، والزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، والخارجية، والشباب والرياضة، والمالية.

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وبدأت الحكومة في تطبيق نظام جديد لصرف المرتبات الشهرية للعاملين بوزارات وهيئات الدولة منذ بدء ظهور فيروس كورونا في مصر من أجل تجنب انتشار العدوى، وتم تقسيم الصرف على عدد من الأيام (3 أو 4 أيام) بحسب الوزارات والهيئات بدلا من بدء الصرف للجميع في يوم واحد.