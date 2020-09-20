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شكرا لقرائتكم خبر عن حملة للتحصين ضد الحمى القلاعية والوادي بمدينة ومركز كفر شكر (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت حملة من الطب البيطري، بالتنسيق مع مجلس مدينة كفر شكر، بتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية، وحمى الوادي المتصدع، بأنحاء المدينة والوحدات المحلية التابعة لها، بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر.
كما قامت الحملة باتخاذ اللازم والتحصين من قبل الطب البيطري لحماية الثروة الحيوانية، وللصالح العام والحماية من في مخاطر قد تحدث، وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.
وقال رئيس المركز والمدينة إنه تم التنسيق مع إدارة الطب البيطرى بالمركز والمدينة بهدف مواجهة الحمى القلاعية وحمى الوادى حيث تم اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة والتحصين.
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