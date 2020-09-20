شكرا لقرائتكم خبر عن رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية. وقالت وفق بيان: «على أبنائنا الطلاب الدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني لمعرفة نتائجهم، علما بأنه يمكن طباعة بطاقة الترشيح النهائية منخلال الموقع وسيتم إرسال الكشوف النهائية إلى الكليات والمعاهد حتى يتمكن الطلاب من استكمال إجراءات قيدهم». لمعرفة النتيجة اضغط هنا الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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