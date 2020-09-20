شكرا لقرائتكم خبر عن حركه تنقلات للإدارات التعليمية في الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار اعتمد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية حركة تنقلات الإدارات التعليمية لمديري الإدرات التعليمية بالمحافظة. وتضمنت الحركة تجديد الثقة في عبدالعاطي التمساح كمديرا لإدارة الجمرك التعليمية ونقل شريف فتحي من إدارة العامرية إلى إدارة المنتزه وتعيين خلفاً له هشام عبدالوهاب. وتعيين محمد الرفاعي مديرا لإدارة برج العرب التعليمية، ونقل نادية فتحي من إدارة العجمي إلى إدارة غرب التعليمية وتعيين علا سليمان مديرا لإدارة وسط التعليمية ونقل همت أبوكليلة من إدارة غرب التعليمية إلى إدارة شرق الإسكندرية وتعيين رحاب محمد مديراً لإدارة العجمي . الوضع في مصر Advertisements

اصابات 101,900

تعافي 88,666

وفيات 5,750

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