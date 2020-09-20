شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تكشف تفاصيل تعدي عاطل على أطفاله الثلاثة وتصويرهم على «فيس بوك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى بالتعدى على 3 أطفال بالضرب والسب، وان ان الواقعة في منطقة وراق العرب، وان القائم بالضرب هو والد الضحايا وجاري ضبطه

قالت الداخلية: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) بقيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب والقذف والضرب على بعض الأطفال بقسوة وإستغاثة الأطفال بداخل شقة سكنية، بالفحص والتحريات تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان الواقعة بمنطقة وراق العرب بالجيزة» .

واضافت: «أن الأطفال المتعدى عليهم 3 أطفال أعمارهم 11، 12، 14 سنوات وأن المتعدى عليهم هو والدهم (عاطل بالجيزة، له معلومات جنائية»جارى ضبطه«) حيث قام وشقيقته (لا تعمل) بالإتفاق مع شقيقها بتصوير الواقعة وإرسالها لزوجته، نكاية فيها وتهديدها بحرمانها من أطفالها لوجود مشاكل زوجيه بينهما، والتى قامت وبمساعدة شقيقتها ببثه على مواقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) .

وتابعت: «بإستدعاء الزوجة وأطفالها تبين أنها تاركة منزل الزوجية من حوالى 9 شهور ومقيمة طرف والدها نظراً للخلافات الزوجية بينهما وأن الأطفال مقيمين طرف زوجها، وقيامه بالتعدى عليها وعلى الأطفال الثلاثة بالسب والضرب وتعذيبهم نظراً لإدمانه تعاطى المواد المخدرة وقد هرب الأطفال من منزل والدهم لكثرة التعذيب وأقاموا طرفها عقب واقعة التعدى الأخيرة والتى كانت من نتيجتها فقدان أحد الأطفال للنطق لمدة شهر» .

وأكدت :«شددت الزوجة أن زوجها عاطل عن العمل منذ سنوات ويستولى على أموالها التي تتربحها من (تجارة بيع الملابس) لإنفاقها على شراء المخدرات كرهاً عنها، وبمناقشة الأطفال»المجنى عليهم أيدوا ما جاء بأقوال والدتهم وأضافوا بأن والدهم كان يستغلهم في شراء المواد المخدرة له وتعاطيها أمامهم بالمنزل مما يؤثر بالسلب على الأطفال، وبمناقشة (شقيقة المتهم) أقرت بقيامها بتصوير الواقعة بالإتفاق مع (شقيقها) على هاتفه المحمول وإرسال الفيديو لزوجتها لتهديدها وحرمانها من الأطفال ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة «

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