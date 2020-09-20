شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل رحلة لقاح كورونا فى أوردة وشرايين المصريين.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأجل الإنسانية تطوع فى الحرب ضد فيروس كورونا بهذا الشعار، دخلت وزارة الصحة المصرية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على لقاحين للوقاية من وباء كوفيد 19.

60 يوما هى عمر رحلة احتضان أوردة وشرايين المتطوعين للقاح، تبدأ بعد تسجيل بيانات المتطوع وتجاوزه للأسباب المانعة من المشاركة كالأمراض المزمنة أو بعض الأعراض.

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وعقب ذلك يحصل المتطوع على الجرعة الأولى من اللقاح وتتم متابعته على مدار 21 يوما يعقبها الجرعة الثانية، وخلالها تتم معاينة الأعراض الجانبية وكفاءة الأجسام المضادة خلال فترة متابعة تستغرق 12 شهرا.