شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الدبلومات الفنية يؤدون امتحان الدور الثانى وسط إجراءات الحماية من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ قبل قليل اليوم الأحد طلاب الدبلومات الفنية أداء امتحانات الدور الثانى "صناعي ـ زراعي ـ تجاري ـ فندقي) للعام الدراسي 2019/2020، في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا .



وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، إن الوزارة تحرص على أن تسير امتحانات الدبلومات الفنية بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب، موضحا أن غرفة العمليات المركزية قامت قبل بدء الامتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، وتوفر أدوات التعقيم، وتواجد الملاحظين باللجان.

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وتستمر الامتحانات التحريرية حتى يوم الثلاثاء الموافق 29/9/2020، على أن تتم الامتحانات العملية للدور الثاني يوميًا عقب الامتحانات التحريرية وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020، كما تبدأ أعمال تقدير الدرجات لجميع النوعيات يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.



ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات (238113) طالب/طالبة منهم (119853) طالب/طالبة بالتعليم الصناعي، و(36228) طالب/طالبة بالتعليم الزراعي، و(77269) طالب/طالبة بالتعليم التجارى، و(4763) طالب/طالبة بالتعليم الفندقي.

ويبلغ إجمالي عدد اللجان الأصلية بجميع القطاعات (424) لجنة منهم (205) لجنة تعليم صناعى، (72) لجنة تعليم زراعي، (138) لجنة تعليم تجاري، (9) لجان تعليم فندقي، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة (35) مركز منهم (6) مراكز بالقاهرة والجيزة.