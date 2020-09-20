شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب هندسة حلوان يبتكرون نظام حضور وانصراف للكلية بتقنيات الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت كلية الهندسة بجامعة حلوان تجربة تطبيق منظومة لمتابعة حضور وانصراف الموظفين بتقنيات الذكاء الاصطناعى ويمكن تطبيقها أيضًا لمتابعة انتظام وحضور الطلاب داخل المدرجات بعد بدء الدراسة، وذلك تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، والدكتور أحمد الجارحى عميد الكلية، وأشراف الدكتور قرنى رجب وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وبحسب بيان صادر عن جامعة حلوان، يستخدم المشروع تقنية التعرف على الوجه بدلاً من استخدام نظام البصمة أو التوقيع اليدوى حرصاً على سلامة الموظفين والطلاب وتفادياً لحدوث أى انتقال للعدوى ويمكن استخدام الهاتف المحمول فى هذه التقنية من خلال برنامج مثبت علية يستطيع الموظف من خلاله اثبات حضوره وانصرافه ويمكن للبرنامج انتاج مجموعة من التقارير الخاصة بالانتظام وعدد ساعات العمل وتحديد أيام الغياب والحضور بدقة عالية.

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وأكدت الجامعة أنه يساعد فى التعرف على انتظام الطلاب داخل المحاضرات ونسبة الحضور لكل طالب دون اللجوء إلى الطرق التقليدية المتعارف عليها سابقا، ويتميز النظام بسهولة استخدامه وتطبيقه على أنظمة IOS و ANDROID، وأثبت النظام كفاءته من خلال التطبيق على عينة عشوائية من الموظفين .

ويأتى تطبيق هذه المنظومة ضمن الأنشطة العلمية للطلاب التى تقوم إدارة رعاية الشباب فى الكلية بتطبيقها، وقد قام بتطبيق النظام كل من الطالبين أحمد وليد محمد ومصطفى أشرف حسين الطلاب بقسم الاتصالات والالكترونيات والحاسبات بأسرة من أجل مصر المركزية .