القوى العاملة: تعيين 5564 شاباً.. وتحرير 558 محضراً لمنشآت خالفت القانون بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 5564 شاباً، من بينهم 30 من ذوي القدرات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغ المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 16525 شاباً، كما تم توفير 2930 فرصة عمل للشباب.

Advertisements

وأوضح محمد طه مدير المديرية في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال أغسطس الماضي، أن المديرية استخرجت 1188 رخصة مزاولة مهنة، و 1112 شهادة قياس مستوى مهارة ، بالإضافة إلى تلقيها 965 شكوى، منها 177 شكوي تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 228 شكوى للمحكمة العمالية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، وتم حفظ 48 شكوى، وتبقى 332 شكوى تحت البحث والدراسة.

وتابع مدير المديرية: أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب استخرجت المديرية 100 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 30 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

أما عن مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 129 منشأة (دوري - حملات) وأسفر التفتيش عن تحرير 423 محضراً لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 229 شكوى، وتم تسوية 162 شكوى منها ودياً، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 159 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى، أسفر التفتيش عن تحرير 135 محضر سلامة وصحة مهنية و5 محاضر تراخيص وغلق إداري ، كما تم بحث 13 شكاوى.