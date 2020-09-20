مصر | ضبط سيدة استدرجت طفلة وسرقت قرطها الذهبي بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط سيدة استدرجت طفلة وسرقت قرطها الذهبي بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن استدراج إحدى السيدات لطفلة لمدخل أحد العقارات وسرقة قرطها الذهبي.

بالفحص تبين أنه قد سبق وتبلغ من بعض أهالي إحدى القرى بدائرة مركز نبروه بمديرية أمن الدقهلية، بقيام إحدى السيدات باستدراج طفلة بمدخل إحدى العقارات وسرقة قرطها الذهبي، وفرارها عقب ذلك.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات من تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وتبين أنها (ربة منزل- مقيمة بدائرة المركز) وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه وتم بإرشادها ضبط المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

