مصر | ضبط حاوية بداخلها طائرتين مزودتين بكاميرا عبر ميناء السخنة البحري

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط طائرتين دون طيار "درون" يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت عن بعد مزودة بكاميرا تصوير، مع كمية كبيرة من ساعات اليد الذكية مزودة بكاميرا و"مايك"، والقيام بكل وظائف الهاتف المحمول، وأربعة كاميرات تصوير رقمية "ديجيتال"، وسبعة هواتف محمولة، وكمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات المكياج مختلفة الأشكال والأنواع) داخل حاوية مشمولها (ماكينات تقطيع أخشاب) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة البحري.

وحاول مسؤولي الشركة بإخفاء المضبوطات بداخلها بقصد دخولها البلاد دون الحصول على موافقات الجهات المختصة، كما تم ضبط شخصين، أحدهما مسؤولا عن الحاوية، والآخر مستخلص جمركي ومفوض من صاحب الشركة.

جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

