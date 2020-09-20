مصر | ضبط حاوية بداخلها طائرتين مزودتين بكاميرا عبر ميناء السخنة البحري

كتب هاني نصر العربي في الأحد 20 سبتمبر 2020 09:12 صباحاً - انت الان تقراء خبر ضبط حاوية بداخلها طائرتين مزودتين بكاميرا عبر ميناء السخنة البحري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط طائرتين دون طيار "درون" يتم تشغيلها وتوجيهها بواسطة الريموت عن بعد مزودة بكاميرا تصوير، مع كمية كبيرة من ساعات اليد الذكية مزودة بكاميرا و"مايك"، والقيام بكل وظائف الهاتف المحمول، وأربعة كاميرات تصوير رقمية "ديجيتال"، وسبعة هواتف محمولة، وكمية كبيرة من مستحضرات التجميل وأدوات المكياج مختلفة الأشكال والأنواع) داخل حاوية مشمولها (ماكينات تقطيع أخشاب) واردة من إحدى الدول الأجنبية إلى ميناء السخنة البحري.
جاء ذلك، استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تهريب البضائع وتشديد الرقابة على المنافذ الشرعية للبلاد
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.