شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة السويس» تناقش إنجازات ومعوقات مديري الإدارات الفنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع الدكتور سامح شكري، مدير عام الشؤون العلاجية بالسويس، بمديري الإدارات الفنية بمديرية الصحة بالمحافظة، لعرض المشكلات وكيفيه حلها.

وعرض مديرو الإدارات ما تم إنجازه خلال الأسبوع الماضي، وتم مناقشة بعض المشكلات مثل نقص السيارات لمرور الفرق الإشرافية لمتابعة سير العمل على مدار الأسبوع ومناقشة نقص بعض المستلزمات الخاصة بمرضى الكلى، والتي تم حلها عن طريق الدكتور أحمد البرعي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بالتعاون مع مدير إدارة الصيدلة وصيدلية الطوارئ بالمستشفى العام، لحل تلك المشكلة والتخفيف عن مرضى الغسيل الكلوى.

جاء ذلك بناء على بعض الشكاوى الواردة من قسم الغسيل الكلوي، حفاظا على صحة المرضى وتذليل العقبات.

كما تم عرض ما قامت به إداره الأمراض المتوطنة بالمديرية أثناء التعقيم والتطهير خلال جائحة "كورونا" أو المهام الموكلة للإدارة على مدار العام، مثل مكافحة الحشرات وغيرها من مهام الإدارة.