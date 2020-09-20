شكرا لقرائتكم خبر عن بدء العام الدراسى الجديد اليوم بمدارس البكالوريا الدولية الحكومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ اليوم الأحد 20 سبتمبر الجارى، العام الدراسى الجديد 2020،2021، بالمدارس الدولية الحكومية " ib" البكالوريا الدولية بالشيخ زايد والتجمع الخامس، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من كورونا.

يذكر أن المدرسة المصرية الدولية الحكومية بالشيخ زايد تم افتتاحها عام 2014، مع مدرسة البكالوريا الدولية بالمعادى، ثم مدرسة أخرى بالتجمع "العام الدراسى" 2018.

ويقدم ”الخليج 365” فى النقاط التالية معلومات تهم أولياء الأمور عن تجربة البكالوريا الدولية فى المدارس الحكومية والتى تعتمد على 3 برامج دراسية..