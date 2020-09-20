شكرا لقرائتكم خبر عن موعد نتيجة المرحلة الثالثة لتنسق القبول بالجامعات 2020 (الرابط) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مصادر بوزارة التعليم العالى، إنه سيتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالكليات والمعاهد خلال أيام من غلق باب تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق الالكترونى 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية ، والمقرر الانتهاء منه يوم الإثنين الموافق 21 سبتمبر 2020.

وتوقعت المصادر أن يتم إعلان النتيجة تنسيق المرحلة الثالثة بنهاية هذا الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل، وذلك لطلاب المرحلة الثالثة المتبقين من المرحلتين الأولى والثانية من تنسيق 2020 وطلاب الدور الثانى.

ويتم إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2020 عبر موقع التنسيق من خلال الضغط على هذا الرابط .

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمى، المشرف العام على مكتب التنسيق، في تصريحات صحفية، صباح السبت، أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم ضمن تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات، بلغ 110 آلاف طالب وطالبة.

وبدأ موقع التنسيق 2020 تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة اعتبارًا من يوم الخميس الماضى والذى يستمر في قبول تسجيل الرغبات على مدار 5 أيام حتى مساء الإثنين 21 سبتمبر.

وتقبل بوابة التنسيق الالكترونى 2020 تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة الحاصلين على درجة الحد الأدنى للنجاح التى تبلغ 205 درجة بنسبة 50%، وذلك للطلاب المتبقين من المرحلتين والطلاب الناجحين في امتحانات الدور الثانى من مرحلة الثانوية العامة.

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